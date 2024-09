Tre ballerini hanno lasciato Ballando con le Stelle | ecco chi e perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Idella scorsa edizione dicon lesono stati, in ordine di classifica: Pasquale La Rocca, Samuel Peron e Anastasia Kuzmina (rispettivamente medaglia d’oro, d’argento e di bronzo con Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari); seguiti da Lucrezia Lando, Luca Favilla, Giada Lini, Simone Casula, Moreno Porcu, Maria Ermachkova, Angelo Madonia, Tove Villfor e Alessandra Tripoli. Tre di loro, però, non torneranno a settembre. Il primo ad aver alzato bandiera bianca è stato Samuel Peron che in primavera ha addirittura partecipato a L’Isola dei Famosi classificandosi al secondo posto; gli altri due cheabbandonato sono invece Simone Casula e Lucrezia Lando.