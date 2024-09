Solo perché è del Sud! | Affari Tuoi il clamoroso sfogo in difesa di Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Riflettori puntati, anzi puntatissimi, su. Già, il gioco dei pacchi in onda ogni sera su Rai 1 al termine del Tg1. In questa occasione, un poco in ritardo: la puntata di mercoledì 4 settembre, infatti, inizia con una ventina di minuti di ritardo a causa dell'intervista a Gennaro Sangiuliano, trasmessa in coda al tiggì della rete ammiraglia. Ma si diceva: riflettori puntatissimi su. Il punto è che siamoalla terza puntata del nuovo corso, quello in cui il gioco dei pacchi e della fortuna è stato affidato aDe, il quale ha raccolto la difficilissima eredità di Amadeus, che ha lasciato il programma e anche la Rai, destinazione Nove. Le prime due puntate sono andate benissimo in termini di ascolti: la corazzata non arretra. E anche Deha convinto.