Soldi falsi in un negozio rintracciati e denunciati

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Casalfiumanese (Bologna), 4 settembre 2024 - Hanno fatto compere in unpagando con una banconota falsa da 20 euro. La commerciante, insospettita, ha chiesto aiuto ai carabinieri che, dopo aver verificato che la banconota fosse contraffatta, si sono messi sulle tracce dei falsari, due uomini di 43 e 48 anni, entrambi italiani, denunciandoli per spendita e introduzione nello Stato di moneteficate. Il tutto è accaduto qualche giorno fa quando un carabiniere del comando della stazione di Casalfiumanese, libero dal servizio, è stato fermato da una commerciante che gli ha mostrato una banconota da 20 euro, consegnata poco prima da due persone, poi fuggite a bordo di un’auto di colore grigio, e gli ha chiesto se a suo parere fosse falsa. Il militare dell'Arma osservando in controluce la banconota, ha notato su un lato la scritta “copy” di colore blu sbiadita.