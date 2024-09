Sixpm ecco chi è il marito di Rose Villain anche lui star della musica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Salita alla ribalta nel 2020 con la firma per una grande major come Sony,– Rosa Luini all’anagrafe e sposata con– si è ritagliata uno spazio sempre più importante all’internoscenale pop italiana. Dopo l’album di debutto Radio Gotham, la cantante milanese ha scalato le classifiche a suon di successi e nel 2024 ha partecipato a Sanremo con il brano “Click boom!”, oltre a prendere parte al talent show di Netflix Nuova Scena come giudice al fianco di Fabri Fibra e Geolier e a pubblicare il suo secondo disco Radio Sakura. La carriera di, tuttavia, è strettamente legata alla vita privata. Gran parte delle hitcantante portano infatti la firma di(ex 2ndRoof), nome d’arte di Andrea Ferrara.