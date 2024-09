Settembre giovanile Cinquecento bimbi fra sport e socialità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) E’ unall’insegna dello, a Borgo San Lorenzo. Riprendono le attività delle numerose societàive borghigiane, e sono in calendario eventi di grande rilievo. A fine mese, il 29si terrà la cinquantesima edizione della "Maratona del Mugello", la maratona più antica d’Italia e che quest’anno festeggia il mezzo secolo. E che come al solito partirà e si concluderà in piazza Dante, la piazza del Municipio, con un percorso che toccherà vari comuni del Mugello. Il 15invece si tiene un’altra classica, la gara di ciclismo riservata alla categoria Allievi, la Coppa della Liberazione, giunta alla 79.ma edizione, e che quest’anno accompagnerà le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. La gara è promossa dall’Anpi insieme al Ciclo Club Appenninico 1907 di Borgo.