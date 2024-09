Serie C girone C | la top 11 della seconda giornata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCi sono in maniera sorprendente Cerignola e Picerno in testa alla classifica dopo due giornate, di gran lunga le due squadre più in forma del campionato. Prima vittoria e secondo clean sheet di fila per il Catania. Nella top 11entrano di diritto Maiorino ed Emmausso, autori entrambi di una doppietta. Ci sono anche i centrocampisti Capomaggio e Sounas, in gol con le maglie di Cerignola e Avellino. BETHERS (Catania) – Mantiene inviolata la sua porta contro il Benevento mettendo in cassaforte il secondo clean sheetstagione. Freddo nei momenti decisivi del match, infonde grande sicurezza a tutta la difesa con una prova di grande carisma.