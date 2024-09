Salerno AgriFood Future 2024 punta all’innovazione del Made in Italy alimentare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna ala seconda edizione di, che quest’annoa consolidare il suo ruolo di riferimento nazionale per il settore agro. L’edizione, organizzata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di, si svolgerà dall’8 al 10 settembre in diverse location della città, con un programma di interventi, workshop e momenti di confronto su temi cruciali per il futuro dell’agroindustria, guardando anche al G7 Agricoltura. All’evento di inaugurazione parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, il Sindaco diVincenzo Napoli, mentre il Ministro dell’agricoltura, della sovranitàe delle foreste, Francesco Lollobrigida, aprirà la seconda giornata con un videomessaggio.