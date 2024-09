Ogni giorno prepara toast al formaggio | così un giovane statunitense scopre forse la ricetta perfetta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024), per 365 giorni, Pavel Konko, unragazzo del North Carolina, ha replicato il rito: una fetta di pane, undiverso, e una pressa per panini. E poi, una sola foto, nella stessa posizione e inquadratura, ma condiversi. La passione di Pavel nasce, una mattina, mentre lavorava come commesso nella gastronomia di città, assaggiando una fetta di cheddar infuso con tequila e habanero. Da lì è nata una sfida: 365 giorni dial, condivisi quotidianamente su Reddit, per trovare il perfect match. Inaspettatamente per Pavel, il suo profilo social è andato virale, creando una community che lo supportava e provava insieme a lui, da tutto il mondo, a creare ilperfetto. Il successo delalIl viaggio di Pavel Konko nel mondo delinizia con un singolo morso.