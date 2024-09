NEI SUONI DEI LUOGHI | 4 settembre Canti dalla casa dei viventi

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nuovo appuntamento di avvicinamento a “Go! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura” per il festival internazionale di musica e territori Neidei. La Sala Storica dell’Unione Ginnastica Goriziana di Via Raimondo ospiterà, mercoledì 4alle 21.00, l’evento dal titolo “delladei”, opera-melologo in dieci quadri per voci recitanti, mezzosoprano ed ensemble, con musiche di Carlo Galante e testi di Angelo Floramo, che racconta le storie di vita e di morte, custodite nel piccolo cimitero ebraico di Valdirose (Nova Gorica), luogo simbolo di questa terra di confine.