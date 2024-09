Nazionale | prove tattiche per la Francia Bastoni e Kean in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ladi Luciano Spalletti si prepara alla sfida contro la, incontro valido per la Nations League e in programma per venerdì. Nella giornata odierna, gli azzurri si sono trovati a Coverciano, per una seduta in cui si sono visti impegnati in diversetecnico-. Dopo una prima fase di riscaldamento, il ct ha fatto giocare una serie di partitelle a ranghi misti. Presenti anche, che tornano indopo alcune noie muscolari. In vista dell’incontro, Spalletti sembra nutrire alcuni dubbi sulla difesa, con Donnarumma e Calafiori unici nomi sicuri. In corso un ballottaggio tra Gatti e Di Lorenzo, così come trae Buongiorno. Domani è prevista l’ultima seduta di allenamento a partire dalle 10:30, con alle 16:00 il trasferimento a Parigi.