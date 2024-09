Milano finisce male una lite tra ultras dell’Inter

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A, precisamente a Cernusco sul Naviglio, è finitaunatra. Il calcio non ha nulla a che vedere con l’episodio che rientra a pieno titolo nella cronaca nera. Latra due tifosi, il capo ultràAndrea Beretta ed un pregiudicato legato ad una famiglia della ‘ndrangheta di Rosarno, Antonio Bellocco, è sfociata in uno scontro. Ad avere la peggio Bellocco., un morto ed un ferito dopo gli spari A sparare – e a venir ucciso subito dopo a coltellate – è Antonio Bellocco, 36enne pregiudicato legato al clan ‘ndranghetista di Rosarno, in Calabria. Il colpo di pistola è stato esploso all’interno di un’auto, una Smart parcheggiata, su cui l’uomo era in compagnia di Andrea Beretta, 49enne storico capo ultrà Inter.