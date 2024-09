L’Unione Europea fa ripartire il controllo delle chat | privacy a serio rischio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La nuova proposta delrischia di mettere alaprivate per evitare eventuali abusi Stop alla? I messaggi privati che ci mandiamo con colleghi, amici e familiari rischiano ora di finire sotto il costante e continuodi Bruxelles. Il ‘’ sembrerebbe essere uno dei temi che verranno trattati nei prossimi incontri del, presentandolo come mezzo per contrastare la diffusione online di immagini di minori e combattere l’abuso. L’esperto di tecnologia Keneth Dée ne ha spiegato il funzionamento: “In termini concreti, questo significa che le immagini inviate a qualcuno passeranno attraverso una sorta di ‘scanner’ virtuale” – spiega – “Questo serve a controllare sul tuo smartphone se ci sono situazioni sospette.