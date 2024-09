L’Ucraina rischia un inverno al freddo e un altro esodo di profughi verso l’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il giornale tedesco Die Welt preannuncia undurissimo per le città ucraine, cheno di restare senz’acqua e senza luce. Finoraha perduto metà del suo potenziale produttivo di energia elettrica. I frequenti spegnimenti potrebbero diventare la norma, se i russi decidono di intensificare gli attacchi alle infrastrutture. In questo modo, profetizza Die Welt, vi saranno le condizioni per provocare undiucrainii Paesi europei. La centrale della DTEK Nella sala macchine c’è molto rumore. Si sente lo stridore degli argani che sollevano le travi d’acciaio e i detriti. Si sentono i lavori di saldatura, mentre pezzi di calcestruzzo giacciono sui generatori di corrente. Su questo sfondo si continua a produrre elettricità con le turbine ancora utilizzabili. Mancano però quattro larghe parti di tetto sopra un grosso reparto.