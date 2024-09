Louisiana | Bambino di 10 anni spara e uccide l’ex sindaco 82enne e sua figlia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tragedia a Minden:di 10accusato di averto e uccisoe sua, mentre le indagini cercano di chiarire il movente. Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di Minden, una piccola città dellanord-occidentale, dove undi soli 10hato e uccisoJoe Cornelius Sr., 82, e suaKeisha Miles, 31. I corpi delle due vittime sono stati trovati domenica mattina con ferite multiple da arma da fuoco. Le autorità, che hanno già arrestato il, non hanno ancora rivelato in che modo sia collegato a Cornelius e Miles. Tuttavia, alcuni vicini hanno raccontato a una stazione televisiva locale di aver sentito un litigio tra Cornelius e il, forse riguardo a delle spese effettuate su una carta di credito per videogiochi.