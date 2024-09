Lite tra capi ultrà dell’Inter | ucciso Antonio Bellocco VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unafrafinisce nel sangue. Fradella stessa squadra, l’Inter. E’ successo a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, per strada, in via Besozzi. Il bilancio dello sconvolgente episodio è di un morto e un ferito. A perdere la vita è stato il 39enne. Il ferito è il 49enne capo deglinerazzurri della Curva Nord, Andrea Berretta., pregiudicato, era considerato l’erede dell’omonima famiglia ‘ndranghetista di Rosarno, centro in provincia di Reggio Calabria. Era il nipote del boss storico, e il figlio di Giulio, morto nel gennaio scorso nel carcere di Opera dove si trovava detenuto in regime di 41 bis.