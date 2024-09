Lanterna Verde – rivelati i potenziali attori DC in caso di rinuncia da parte di Josh Brolin

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 4 settembre 2024) All’inizio di questa settimana si è diffusa la notizia che la serie televisiva sulle Lanterne Verdi, intitolata appunto Lanterns, avrebbe offerto il ruolo di Hal Jordan a. Avendo già interpretato Thanos nel MCU, Cable in Deadpool 2, Jonah Hex e Sin City: A Dame to Kill For,non è nuovo a ruoli di fumetti e supereroi. I rapporti sulla serie televisiva Lanterns hanno rivelato che Hal Jordan sarà unaveterana nella serie, che prende spunto da True Detective della HBO. Ora è emersa un’altra indiscrezione suche rivela chi potrebbe essere offerto per lasedovesse rifiutare. Secondo la newsletter TheInSneider di Jeff Sneider, sedovesse rifiutare ladi Hal Jordan (e al momento non c’è motivo di pensare che lo farà) ci sono altri duepotenzialmente interessati.