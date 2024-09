Jannik Sinner vs Daniil Medvedev è il super match da non perdere tra poco agli Us Open

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancora loro, uno contro l'altro.trasi incontrano nei quarti di finale degli Us, l'ultimo Slam dell'anno in corso sui campi di Flushing Meadows, a New York. Il grandetra il numero 1 e il numero 5 al mondo è in programma nella notte tra oggi, mercoledì 4 settembre, e domani, alle 2.15. E noi saremo (almeno col pensiero visto il fuso orario proibitivo) lì con. Dove vederevsstanotteUs2024 in streaming La partitissima traverrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV alle 2.15 (ora italiana) di stanotte. Sarà una lunga maratona notturna. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo subito all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. E poi scegliere se iniziare la visione su smartphone, tablet o smart tv.