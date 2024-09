Jacobelli | Inter in gran forma! È la favorita Oaktree solido

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024)esprime un suo parere riguardo le squadre di Serie A e la possibile lotta scudetto. Il giornalista nel corso di un suovento a TMW Radio si è soffermato in particolare sull’. MERCATO E SCUDETTO – Xavierha parlato così della squadra nerazzurra alla luce del mercato appena concluso e della possibile lotta scudetto: «L’è già in. La dirigenza si è mossa per tempo con Taremi, Zielinski e Martinez. In più ha confermato gli artefici della seconda stella. La proprietà diè molto solida e ha chiaramente confermato un tecnico come Inzaghi. L’parte come, ma vedremo ciò che potranno dare le rivali».