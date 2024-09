Inter si inizia col ritmo pesante | curiosità sulla gestione di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non appena finirà la sosta per le nazionali, l’– così come le altre squadre impegnate in Europa – inizierà a giocare ogni tre giorni, a unincessante. Con ladi capire quella che sarà ladei giocatori da parte di SimoneINFERNALE – Una gara ogni tre giorni circa, a partire dalla trasferta di Monza. Dopo la sosta per le nazionali, l’sarà chiamata agli impegni di campionatovallati da quelli di UEFA Champions League. Con due trasferte – oltre a quella dell’U-Power Stadium ci sarà anche quella in Inghilterra contro il Manchester City – e il derby contro il Milan a San Siro. Siquindi a fare sul serio, con una stagione che si prospetta già lunghissima e che terminerà soltanto la prossima estate negli Stati Uniti con il Mondiale per Club FIFA. Il che chiama a unaoculata dei giocatori e del loro stato di forma.