Inizio scuola 2024 in attesa delle supplenze | accetto? non accetto? quanto tempo per prendere servizio? LE RISPOSTE AI QUESITI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 settembre 2024)personale docente per l'anno scolastico/25: in alcune province i bollettini saranno avviati in questi giorni, in altre il primo turno ha lasciato tanti con l'amaro in bocca. Anche dopo aver compilato la domanda per le 150 preferenze, tanti aspiranti sono indecisi se accettare o meno l'incarico soprattutto se devono conciliarlo con la frequenza del percorso abilitante. Dopo la nomina, in poche ore, bisognauna decisione. A parlarne con i lettori la consulente Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica. L'articolo, in? nonper? LEAI