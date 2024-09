Il ministro Valditara e gli auguri per il nuovo anno scolastico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) «Quest'si apre con tante novità: innanzitutto la riforma del 4+2, la riforma in via sperimentale dei Tecnico-professionali, per offrire una formazione più moderna ai nostri giovani, nuove opportunità occupazionali e per mettere sempre più in collegamento la formazione, la scuola con la esigenze del mondo del lavoro», ha detto ildell'Istruzione e del Merito Giuseppein un video per fare gliper il. «Entra poi a pieno regime il docente-tutor per personalizzare la formazione valorizzare i talenti dei nostri ragazzi» e «partirà con settembre anche un grande piano di orientamento che coinvolgerà direttamente le famiglie in tutte le scuole per far sì che i genitori siano consapevoli delle opportunità che possono avere i propri giovani e quindi facciano delle scelte adeguate», ha aggiunto.