Highlights Tecuceanu al Meeting di Rovereto 2024 | rivivi la gara su Sportface TV VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non sbaglia Catalin, che si prende gli 800 metri nonostante una prova non scintillante. 1’45”06 per l’azzurro, che riesce a mettersi dietro il curioso irlandese di cognome English (1’45”17) e il kenyota Cheminingwa (1’45”20). Ai piedi del podio l’olandese Clarke con il personal best (1’45”29). Quinto Francesco Pernici (1’45”42) e settimo Giovanni Lazzaro con il personal best (1’45”71). Rivedi la vittoria dell’azzurro suTV.aldilasuTV (