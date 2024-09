Greta Thunberg arrestata per proteste a favore della Palestina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È di questa mattina la notizia dia Copenaghen. L’attivista è stata portata via dalla polizia danese dopo aver protestato pacificamente presso l’Università di Copenaghen. A riportare la notizia la stessa, scrivendo che lei e gli studenti si trovavano nell’edificio amministrativo universitario. La polizia “è stata chiamata, ha fatto irruzione violentemente nell’edificio in tenuta anti-sommossa. Stanno sfrattando tutti mentre parliamo”. Secondo i media danesi,e alcuni studenti hanno occupato alcune delle aule per protestare contro la cooperazione dell’Università di Copenaghen con le università dello Stato ebraico.insieme agli altri manifestanti Insieme a lei sono altri cinque i ragazzi arrestati. La protesta partiva sui social, in particolare su Instagram.