Future Hits Live 2024 la scaletta dei cantanti sul palco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo il grande successo della prima data al Foro Italico di Roma del 31 maggio, il Radio Zetaè pronto a tornare con una nuova e imperdibile serata che vedrà la musica protagonista assoluta. Il 4 settembre, l’Arena di Verona si trasformerà in unscenico d’eccezione per accogliere la terza edizione di questo festival dedicato alla Generazione Zeta. Nato con l’obiettivo di mettere in luce e celebrare i grandi artisti che fanno battere il cuore dei giovani, ilpromette uno spettacolo emozionante, che coniuga performance di altissimollo con l’energia e la freschezza tipiche di Radio Zeta. Ecco la lista completa deisul