Falso allarme bomba Blindata la Rsa ebraica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I militari che pattugliano l’area della Comunità, dal Tempio di via Farini fino all’Ospizio israelitico Settimio Saadun in via Carducci, hanno notato verso le 21 una bici appoggiata al muro fra la Rsa e l’Istituto storico per la Resistenza. Sul telaio due scatole sospette, da far pensare potessero nascondere al loro interno un ordigno esplosivo. Tanto è bastato per far scattare il protocollo dell’emergenza antiterrorismo. Momenti di comprensibile tensione, pur con un bel po’ di scetticismo tenuto conto che il quadrilatero fra piazza d’Azeglio, via Farini, via dei Pilastri, piazza Sant’Ambrogio e la stessa via Carducci, è una dei più controllati di Firenze non soltanto da quando Hamas ha lanciato gli attacchi a Israele il 7 ottobre scorso, con l’immediata reazione militare di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, ma da molto prima.