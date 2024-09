Emma Villas Il preparatore Marsiglietti | Momento chiave il lavoro fisico è cruciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Manca ancora un po’ di tempo alla prima amichevole, è ildi mettere benzina nelle gambe. La preparazione atletica dell’è a cura di Matteo, che ai microfoni degli account social diha fatto il punto della situazione. "Ilsta andando bene – ha affermato –. È già stato molto positivo il fatto di essersi ritrovati a Cascia per una prima settimana di ritiro, un qualcosa di aggregante e che fa bene al gruppo, anche considerando che nel roster ci sono dei nuovi importanti innesti. Abbiamo iniziato a lavorare al meglio eseguendo dei test fisici, come si fa solitamente all’inizio della stagione, e poi con delle sedute sia fisiche che tecniche per cercare di arrivare nella migliore condizione possibile all’inizio del campionato".