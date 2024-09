Cruciani scontro con Malpezzi PD sul caso Sangiuliano-Boccia | Gossip

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mentre continua a impazzare il, lopolitico vive anche nei programmi televisivi. Della vicenda, spinosa e delicatissima, si è parlato anche a “4 di sera“, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Se da una parte l’opposizione invita tutti a parlare di “problemi veri” degli italiani, dall’altra l’opposizione chiede chiarimenti e fiuta l’occasione per arrivare alla rimozione del ministro della Cultura. Nella puntata martedì 3 settembre, la senatrice del Pd Simonapunge dando la sua “solidarietà” al conduttore costretto, come lei, a occuparsi di “” e non del “potere di acquisto degli italiani”. Questa trovata retorica, però, fa sbottare Giuseppe, anche lui ospite del programma. “Avete fatto nascere voi in Parlamento ilperché volete le dimissioni del ministro”, attacca il conduttore de “La Zanzara”.