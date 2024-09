Colpisce la compagna con una stampella e le rompe un braccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sarzana, 4 settembre 2024 - Due arresti dei carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e stupefacenti. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana sono stati impegnati in due interventi che hanno portato all'arresto di due persone. Nella tarda serata di ieri, a Sarzana nei pressi di Porta Romana, è stato tratto in arresto, per spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne di origine marocchina, senza fissa dimora, a cui è stato sequestrato un grammo di cocaina.