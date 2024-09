Cina | pubblica linee guida per migliorare sanita’ pubblica in aree rurali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pechino, 04 set – (Xinhua) – La Commissione nazionale cinese per la salute e altre 13 autorita’ ieri hannoto una serie diperlanelledel Paese. Secondo il documento, il governo promuovera’ stili di vita sani nellee adottera’ misure preventive per evitare che le persone cadano in poverta’ a causa delle malattie. Lamigliorera’ il sistema sanitario nellemigliorando le condizioni delle infrastrutture, ottimizzando i layout funzionali, sviluppando i talenti e perfezionando i meccanismi operativi, si legge nelle. Il Paese mira a ridurre sostanzialmente le disparita’ nello sviluppo dell’assistenza sanitaria e il livello di salute degli abitanti nelleurbane enel prossimo decennio, secondo le. (Xin) Agenzia Xinhua