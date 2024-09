Chiassai liquida Posfortunato | Poco incisivo sui lavori pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Terremoto in giunta a Montevarchi. Come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata di ieri il sindaco Silviaha deciso di ritirare le deleghe all’assessore aiLorenzo. Una revoca che ha del clamoroso, un’uscita di scena che in tanti non si aspettavano. Il primo cittadino ha reso nota la decisione inviando agli organi di stampa un breve comunicato. "Volendo portare avanti un’azione più incisiva, in particolare, in tema di ambiente, verde e decoro urbano - si legge nella nota - ho deciso di assumere ad interim le deleghe ritirate all’assessore. Gli ambiti in questione, sono ritenuti da sempre di prioritaria importanza dall’amministrazione, così come dalla cittadinanza e richiedono risposte immediate ed efficaci.