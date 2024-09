Cene in piazza sfide e cortei Giostra della stella è tutto pronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Torna per la sua 45° edizione il Palio delle Contrade –, con un salto indietro nel Rinascimento e una città che si mobilita per una tradizione sentita e attesa. Sarà anche quest’anno una gara a tre tra le contradeCavallo, Mulino e Torre, dopo l’uscita di scena dell’Alfiere anche dalla sola, in una frattura ormai decennale che nessuno riesce a rimarginare. "È sempre una grande emozione quando Bagno a Ripoli si prepara a rivivere la magia del Palio – commenta Antonio Arcangeli, alla sua seconda edizione da presidente dell’associazione -. I giochi e lasono solo l’atto finale di un lungo lavoro di squadra che vede impiegati i contradaioli durante l’anno, testimoniando la funzione aggregativa del Palio".