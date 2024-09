Caterina Balivo torna su Rai 1 quando riparte La volta buona

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La nuova, attesissima, seconda stagione de Lasta perre., reduce da un controverso red carpet al quale ha risposto con sorridendo, è pronta are al suo posto e alla conduzione del contenitore pomeridiano con il quale è rientrata in servizio su Rai1. Il programma è stato confermato per il secondo anno di seguito visto il buon riscontro di pubblico che si è verificato con il trascorrere dei mesi, motivo per il quale si è deciso di riproporre lo show esattamente come l’abbiamo lasciato prima dell’estate.Ladiin tv con la nuova stagione de Lail 9 settembre 2024 dalle ore 14. E, mentre il palinsesto di Mediaset è già ripartito, quello Rai attende ancora il primo grande lancio se facciamo eccezione per Affari tuoi di Stefano De Martino.