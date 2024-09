Barletta accusa | al diniego di denaro dalla ex le ha incendiato casa arrestato 47enne Polizia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffusopol:(BAT): chiede soldi e al rifiuto cerca di incendiaredella ex compagna,di Stato. Ha cercato di dare fuoco alladella ex compagna ma la, intervenuta in seguito ad una segnalazione, lo hain flagranza. In manette è finito un cittadino romenocon precedenti per violenza e resistenza a P.U., danneggiamento seguito da incendio, furto, rapina, rissa, violenza carnale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ain via Lovero. Sul posto gli Agenti del Commissariato cittadino hanno ricostruito l’accaduto grazie anche al racconto di alcuni testimoni. Secondo la ricostruzione, l’uomo ha chiesto delalla sua ex compagna.