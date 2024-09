Back home | tanti appuntamenti all’A1Expò! Si riparte il 7 e 8 settembre con la Fiera del Vintage

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) San Marco Evangelista. Riprendono gli eventi al Polo Fieristico di Caserta Sud con una serie disettembrini che offriranno una straordinaria opportunità per godere ancora di questa lunga estate: siil 7 e 8 condele a seguire, nei successivi weekend, Truck in Sud, Bufala Village, Baccalà Village e Caserta Beer Fest. Dopo quasi 5 mesi, dunque, torna ladelcon il suo bouquet di ricordi e occasioni. Dal Salone dell’Antiquariato, all’artigianato, passando per il modernariato, collezionismo, vinili, stampe e giocattoli d’epoca, abbigliamentoe tanto, tanto altro, per un totale di circa 300 espositori, deejay set permanente ed ampia area food and beverage per sostare a pranzo. “Rieccoci, carichi e con grande entusiasmo – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott.