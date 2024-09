Autocisterna si ribalta paura per il carico di carburante

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CATANIA (ITALPRESS) – Sono durate per tutta la notte le operazioni di travaso delda un’che ieri si èta mentre percorreva la strada statale 192, nei pressi di Belpasso, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale. L’trasportava 10 mila litri di gasolio e 10 mila litri di benzina. Nonostante ilmento non si sono verificare perdite di prodotto, fanno sapere i Vigili del Fuoco intervenuti, che hanno messo in sicurezza la zona e assistito alle operazioni di travaso effettuate su altre due cisterne. Il conducente del mezzo pesante è stato affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118. La statale 192 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di travaso e di messa in sicurezza.