US Open Taylor Fritz fa il colpaccio! Eliminato Zverev in quattro set ai quarti

(Di martedì 3 settembre 2024)rompe il tabù: prima semifinale Slam della carriera per il giocatore americano che batte inset Alexanderper 7-6(2) 3-6 6-4 7-6(3) in quasi tre ore e mezza. Nella parte bassa di tabellone ci sarà quindi un debuttante in finale Major, visto cheaffronterà in semifinale uno tra Dimitrov e Tiafoe. Il match è particolarmente tirato sin dall’inizio, con il servizio che è protagonista e fondamentale per entrambi i giocatori. Per i ricevitori praticamente non ci sono opportunità, eccetto una palla break precoce in favore disul 2-1. Il primo vero passaggio a vuoto arriva per: il servizio non gli dà una mano nel dodicesimo gioco e si ritrova 0-40, poi con coraggio e con la prima che era mancata prima riesce a risalire e ad approdare al tiebreak.