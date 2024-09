TS – Dovbyk Soulé e Dybala sul banco degli imputati

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Due punti su nove a disposizione e appena un gol segnato in tre partite. Non è certo l'avvio di stagione che si aspettavano in casa Roma dopo gli investimenti di quest'estate e la conferma di Daniele De Rossi alla guida della squadra. Eppure la realtà è quella descritta con di fronte una sosta per le nazionali nella quale sarà difficile per il tecnico giallorosso lavorare visti i diciannove nazionali partiti per i rispettivi impegni. Alla ripresa, nella trasferta col Genoa, società e tifosi si aspettano comunque una risposta, in parte arrivata allo Stadium contro la Juventus almeno dal punto di vista della solidità. Roma in cerca di goal Manca peso davanti e lo dimostra la sola rete messa a segno in 270 minuti contro Cagliari, Empoli e bianconeri.