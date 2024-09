Tremate le streghe sono tornate Arriva su Disney+ Agatha All Along

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) Sì, leson. Segnatevi questo appuntamento: il 19 settembre suvanno in streaming i primi due episodi diAll, la nuova serie Marvel dedicata adHarkness, più che un sequel uno spin-off di WandaVision. Ve lo ricordate? Nell’acclamata serie fatataè stata la prima persona a scoprire che Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, aveva lanciato un incantesimo sull'intera città di Westview e ora è lei a proseguire il suo magico e tumultuoso viaggio per riconquistare i suoi poteri. «non ha mai avuto un fumetto tutto suo, ma il suo personaggio è stato creato proprio da Kathryn e Jac (la sceneggiatrice) in WandaVision ed è stato di grande ispirazione per tutti noi alla Marvel che dovevamo continuare la sua storia», ha detto il produttore Brad Winderbaum alla conferenza stampa di lancio.