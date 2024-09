Successo per San Marzano in tavola | 450 persone partecipano all’evento dell’amministrazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso con il grandedi “Sanin”, al quale hanno preso parte circa 450, il tabellone degli eventi del mese di agosto che hanno animato la città di Sansul Sarno. Un programma questo, che ha preso il via la notte di San Lorenzo, e che ha allietato le calde serate estive di grandi e piccini, in un crescendo di divertimento e partecipazione. Grande è stata la soddisfazione dell’intera amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino, Andrea Annunziata, della giunta e dell’assessore con delega agli Eventi, Vincenzo Marrazzo, che si è impegnato in prima persona, insieme all’assessore con delega ai Rapporti con le associazioni, Colomba Farina, a raccogliere la partecipazione delle associazioni, dando ampio spazio alle numerose iniziative promosse.