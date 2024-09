Speak No Evil James McAvoy | Mi sono ispirato ad Andrew Tate per il mio ruolo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Per il remake in lingua inglese diNo, la starha voluto catturare la mascolinità tossica nella sua forma più pura. Per il suo prossimonel remake Universal del thriller danese del 2022Nosapeva di dover catturare un'energia maschile tossica molto specifica. Per creare la sua spietata figura patriarcale di Paddy,si èa uno dei personaggi che più incarna la mascolinità tossica nel mondo di oggi, ovvero l'attuale imputato e criminaledebutterà alla regia con California Schemin' con star Samuel Bottomley I dettagli del film e le parole dell'attore "La cosa che ho pensato di poter sfruttare nel personaggio è che lui pensa di essere un po' un