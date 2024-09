Serie C Carpi imbattuto e con tante certezze dopo i primi 180 minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)È difficile trovare qualcosa che si andato sotto le attese fin qui neiduedaC. I due pareggi con Rimini e Milan Futuro hanno confermato che la squadra di Serpini in categoria, con questo piglio, sarà un cliente scomodo per tutti. Ha giocato alla pari con due squadre che sulla carta le sono superiori per esperienza e valore della rosa, portando a casa due pari che ai punti vanno entrambi stretti, influenzati pesantemente da due decisioni arbitrali più che dubbie, il gol del 2-1 con fallo su Rossini al ’Cabassi’ col Rimini e il rigore dell’1-1 di Busto che nemmeno rivistoquindici replay ha senso di esistere. I romagnoli affrontati al debutto vantano con Colombi il portiere più forte del girone e un monte ingaggi daB vicino ai 5 milioni di euro.