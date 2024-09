Qualiano | Abbandono e degrado in Via Alcide de Gasperi e San Pietro ad Aram

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Incuria a: si richiede una riqualificazione di una delle piazzette centrali soffocata dalNel cuore del paese, a, si assiste a una situazione di. Questa mattina, è giunta in redazione una segnalazione allarmante riguardante una delle piazzette centrali della città , situata tra Via A. Dee la fine di Via Sanad, che da anni versa in uno stato ditotale, senza che nessuno sembri preoccuparsene. La zona è sommersa incolte erbacce e rifiuti, un’immagine che offende il decoro urbano e che rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica. incuria in piazzettaLa situazione è sotto gli occhi di tutti, maggioranza e opposizione. È difficile pensare che le autorità locali non siano al corrente di quanto accade in una delle zone centrali del paese.