Paralimpiadi Parigi 2024 Sara Morganti bronzo nell’individuale I di paradressage

(Di martedì 3 settembre 2024) Esulta la spedizione azzurra nell’equitazione alledisu Mariebelle ha conquistato la medaglia dinella prova individuale del Grado I di. La campionessa del mondo e doppioa Tokyo 2020 ha terminato la sua prova con il punteggio di 74,625% (74.167, 72.292, 77.917, 78.750, B 70.000 i cinque punteggi). Oro al lituano Rihards Snikus (79,167%) su King of the Dance, argento per la statunitense Roxanne Trunnell (78,000%) su Fan Tastico H. Carola Semperboni su Paul ha terminato con 71,708% in settima posizione. Si tratta della medaglia numero 30 per la spedizione azzurra aI diSportFace.