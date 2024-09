Osimhen-Galatasaray spunta l’indiscrezione | Victor ha fatto tutto da solo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) In queste ore si sta delineando il passaggio diin Turchia: è emersa un’indiscrezione riguardo la cessione del bomber nigeriano. Quella dialè stata una trattativa che ha sorpreso tutti ma che al tempo stesso ha permesso al Napoli di venire fuori da una situazione estremamente complessa. Tenere un giocatore come il nigeriano fuori rosa per diversi mesi, in tribuna a guardare la squadra giocare, non sarebbe stato sicuramente semplice da gestire. Al tempo stesso, anche perquella turca è una pista che gli permettere di continuare a giocare, non fermare il suo percorso di crescita e sopratnon svalutare il valore del suo ingaggio.