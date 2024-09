Nuovo elicottero britannico Leonardo verso la commessa da un miliardo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) L’italianaè rimasta l’unica azienda in gara per la, stimata in undi sterline (1,19 miliardi di euro), per rinnovare la componente ad ala rotante delle Forze armate britanniche. Il ritiro di Airbus e Sikorsky (società del gruppo Lockheed Martin) dalla gara per il programma New medium helicopter (Nmh) lascia l’AW149 dicome unica opzione disponibile, configurando una “vittoria a tavolino” dell’ex-Finmeccanica. Sono pertanto fuori dalla gara sia l’H175 del consorzio franco-tedesco che il Black Hawk di produzione statunitense. La scadenza del 30 agosto per presentare le offerte ha visto il ritiro dei due competitor, i quali non sembrano essere riusciti ad andare incontro ai requisiti stabiliti dal ministero della Difesa