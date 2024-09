Navetta Starliner un vero fiasco della Nasa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Un misterioso rumore è apparso all’internospazialeBoeing, attualmente attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Si tratta di un episodio insolito che ha attirato l’attenzionecomunità scientifica e dell’opinione pubblica. L’origine del suono rimane sconosciuta, e le indagini sono in corso per determinare la natura e l’eventuale pericolo associato a questo fenomeno. Rumore sullaIl suono è stato registrato per la prima volta durante una delle consuete sessioni di monitoraggio a bordoISS. L’astronauta Butch Wilmore, che si trovava a bordo, ha comunicato immediatamente con il controllo missione a Houston (Texas), riportando la presenza di un rumore anomalo.