Myrta Merlino riparte da Pomeriggio Cinque con una frecciata a Fedez e Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024) “Avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro”. Unanza in piena regola per, che è tornata alla conduzione diper il secondo anno consecutivo, dopo aver preso il posto di Barbara D’Urso. Piccoli ma grandi cambiamenti, come il tavolo, inaugurato con Veronica Gentili, e unae alle parole dette questa estate sui social: inattesa una replica dellain diretta, che però è arrivata. E con stile.replica aTra i vari gossip dell’estate, forse qualcuno di noi aveva dimenticato le parole al veleno dicontroe la squadra. Dopo un iniziale segnale di distensione, totalmente a sorpresa, a luglio, a programma ormai concluso, il rapper si era lasciato andare durante una diretta su Twitch insieme a Il Rosso.