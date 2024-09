Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4sbaglia, largo il diritto a sventaglio. Mini-a favore di. Altra seconda per. 3-3 Risposta vincente dicon il rovescio lungolinea che pizzica la riga.serve solo il 47% di prime in questoset. 3-2 Lungo stavolta il diritto di. 3-1 Risposta micidiale dicon il diritto, poi chiude con lo schiaffo al volo di diritto. 2-1 Lungo il diritto di, che chiaramente sta cercando di forzare non appena ne ha l’occasione. 1-1ha tenuto sempre l’iniziativa dello scambio e lo ha chiuso con una complicata volée di rovescio. 1-0 Largo il diritto lungolinea di. 6-6 Servizio e diritto. Sarà ancora tie-. 40-0 Lunga la risposta di rovescio dell’americano. 30-0 Ancora servizio e diritto. 15-0 Servizio, diritto e volée di diritto da parte di. 5-6 Battuta vincente dell’americano.