La sfida in bici a 65 anni Trasferta a Benevento e ritorno con il titolo

(Di martedì 3 settembre 2024) Essere campioni nella vita di un atleta non sempre è una meta che arriva all’età giovanile, spesso sono traguardi che giungono meritatamente anche dopo gli "anta". Cosimo Damiano Russo (nella foto) cassanese 65enne, per il suo 66esimo compleanno atteso il prossimo 22 settembre, ha voluto regalarsi ildi campione d’Italia in cronoscalata di ciclismo, categoria master 8, nella kermesse sportiva di domenica scorsa a San Salvatore Telesino in provincia di. "Ragazzi è davvero tanta roba - racconta con entusiasmo Russo -. Un grande orgoglio personale, un risultato che appaga i tanti sacrifici nell’impegno e volontà di affrontare le tante giornate di allenamento". L’incoronazione di campione d’Italia è di fatto un bis per il 65enne. Ilottenuto domenica scorsa va ad aggiungersi, infatti, a quello vinto nel 2023 nella cronometro in salita su circuito in strada.