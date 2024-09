Ghinelli e Carlettini | Solidarietà al dipendente comunale colpito domenica prima della Giostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – “Stupore e condanna. Stupore per il fatto che una giornata di festa come lache coincide con ladel Saracino sia stata macchiata da incresciosi fatti di cronaca, sui quali faranno chiarezza le indagini delle forze di polizia e successivamente l’autorità giudiziaria” così il sindaco Alessandroe dell’assessore al personale Giovanna. “Condanna nei confrontiviolenza, sempre e comunque inaccettabile a prescindere dal contesto e dalle circostanze. Accanto a questi due sentimenti, ci preme esprimere a nome di tutta l'Amministrazione, pienaalvittima di un’aggressione in orario di lavoro. A lui un augurio di pronta guarigione e l’auspicio di rivederlo presto nei ranghi dell’ufficio dov’è assegnato”.